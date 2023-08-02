У Чехії чоловік забрав собі мільйони крон на реставрацію церков

Чеська поліція веде розслідування щодо 53-річного чоловіка, який від імені асоціації "Омніум" брав державні кошти нібито на реставрацію каплиць і церков, але насправді ремонтних робіт не здійснював.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Lidovky.cz.

За даними поліції, асоціація "Омніум" купувала церковні будівлі зазвичай задарма під приводом догляду за пам'ятками архітектури. Потім вона отримувала субсидії від Міністерства культури Чехії на проведення рятувальних робіт.

Але з’ясувалось, що більшу частину ремонтних робіт не виконували, а гроші зникли. При цьому кілька років "Омніум" не вів бухгалтерії.

Поліція Чехії заявляє, що зафіксувала шахрайство із державними коштами в 14 будівлях і що обвинувачений намагався вчинити шахрайство із субсидіями в 10 інших.

Більшість постраждалих об'єктів розташовані в Градецько-Кралове, Усті-над-Лабем і Пльзеньському краях. У деяких із них зафіксували зникнення майна.

Асоціація "Омніум" оголошена банкрутом, але в неї немає ніяких активів, окрім як напівзруйнованих будівель. Тимчасовий управитель асоціації хоче продати ці будівлі, щоб виплатити принаймні частину боргів.

"Комісар поліції звинуватив чоловіка в тому, що своїми діями він завдав шкоди на загальну суму понад 4,5 мільйона крон (187,7 тисячі євро), в основному органам державної влади та місцевого самоврядування, а також приватним особам", – сказала Люція Конечна, речниця поліції міста Наход на півночі Чехії.

Вона додала, що 53-річному обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Минулого тижня Європейське управління з питань запобігання шахрайству оцінило вартість збитків, завданих фінансовим шахрайством у Європейському Союзі у 2022 році, в 1,77 мільярда євро.