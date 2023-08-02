В Чехии мужчина забрал себе миллионы крон на реставрацию церквей

Чешская полиция ведет расследование в отношении 53-летнего мужчины, который от имени ассоциации "Омниум" брал государственные средства якобы на реставрацию часовен и церквей, но на самом деле ремонтных работ не осуществлял.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Lidovky.cz.

По данным полиции, ассоциация "Омниум" покупала церковные здания обычно даром под предлогом ухода за памятниками архитектуры. Затем она получала субсидии от Министерства культуры Чехии на проведение спасательных работ.

Но выяснилось, что большую часть ремонтных работ не выполняли, а деньги исчезли. При этом несколько лет "Омниум" не вел бухгалтерии.

Полиция Чехии заявляет, что зафиксировала мошенничество с государственными средствами в 14 строениях и что обвиняемый пытался совершить мошенничество с субсидиями в 10 других.

Большинство пострадавших объектов расположены в Градецко-Кралове, Усти-над-Лабем и Пльзеньском краях. В некоторых из них зафиксировали пропажу имущества.

Ассоциация "Омниум" объявлена банкротом, но у нее нет никаких активов, кроме полуразрушенных зданий. Временный управляющий ассоциации хочет продать эти здания, чтобы выплатить хотя бы часть долгов.

"Комиссар полиции обвинил мужчину в том, что своими действиями он нанес ущерб на общую сумму более 4,5 миллиона крон (187,7 тысячи евро), в основном органам государственной власти и местного самоуправления, а также частным лицам", – сказала Люция Конечна, пресс-секретарь полиции города Наход на севере Чехии.

Она добавила, что 53-летнему обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

На прошлой неделе Европейское управление по вопросам предотвращения мошенничества оценило стоимость убытков, причиненных финансовым мошенничеством в Европейском Союзе в 2022 году, в 1,77 миллиарда евро.