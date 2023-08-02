Чехия назвала причину массовой гибели рыбы в реке Одер
В реке Одре на границе Чехии и Польши массово погибла рыба, причиной скорее всего стала нехватка кислорода.
Как сообщает PAP, об этом объявил представитель чешской инспекции по защите окружающей среды Иржи Овечка.
Около недели назад в Одре с чешской и польской стороны начали обнаруживать погибшую рыбу, всего около тонны. Погибли сотни особей различных видов.
Представитель сказал, что исследование некоторых проб еще не завершено, но первые выводы уже можно сделать.
"Данные, которые уже доступны, явно свидетельствуют, что в этом нет вины третьих сторон и гибель рыбы была вызвана недостатком кислорода", – сообщил Иржи Овечка.
Чешские эксперты изначально предполагали, что гибель рыбы вызвала недостаток кислорода после попадания в теплую воду реки сточных вод от ливня, которые обусловили загрязнение и снижение концентрации кислорода.
Напомним, в прошлом году в середине лета произошла в разы более масштабная гибель рыбы в польской и немецкой части реки. Вероятной причиной стали токсичные водоросли.