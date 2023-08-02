Чехия назвала причину массовой гибели рыбы в реке Одер

В реке Одре на границе Чехии и Польши массово погибла рыба, причиной скорее всего стала нехватка кислорода.

Как сообщает PAP, об этом объявил представитель чешской инспекции по защите окружающей среды Иржи Овечка.

Около недели назад в Одре с чешской и польской стороны начали обнаруживать погибшую рыбу, всего около тонны. Погибли сотни особей различных видов.

PAP/DPA

Представитель сказал, что исследование некоторых проб еще не завершено, но первые выводы уже можно сделать.

"Данные, которые уже доступны, явно свидетельствуют, что в этом нет вины третьих сторон и гибель рыбы была вызвана недостатком кислорода", – сообщил Иржи Овечка.

Чешские эксперты изначально предполагали, что гибель рыбы вызвала недостаток кислорода после попадания в теплую воду реки сточных вод от ливня, которые обусловили загрязнение и снижение концентрации кислорода.

Напомним, в прошлом году в середине лета произошла в разы более масштабная гибель рыбы в польской и немецкой части реки. Вероятной причиной стали токсичные водоросли.