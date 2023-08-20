В Латвии беспокоятся, что закрытие границы с Беларусью увеличит риск нелегального пересечения

В пограничной службе Латвии предполагают, что закрытие границы с Беларусью увеличило бы риск ее нелегального пересечения.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил начальник Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс, сообщает Delfi.

В то же время, по его словам, Пограничная охрана готова обеспечить защиту границы.

Пуятс не видит никаких проблем в связи с возможным закрытием границы. В случае закрытия пунктов пропуска пограничники поставят физические барьеры и, очевидно, должны будут дать людям время на возвращение в Латвию или Беларусь.

"Полное закрытие границы может привести к остановке движения транспорта, как автобусов, так и грузов. Сейчас границу ежедневно пересекают сотни автомобилей – грузовых и легковых. Движение сейчас достаточно интенсивное", – сказал Пуятс.

Он отметил, что с этой недели на охрану границы уже направлены дополнительные силы пограничников, армии и полиции. Если пункты пропуска будут закрыты, то пограничники, которые работают на этих пунктах, могут быть направлены для контроля "зеленой" границы.

Сейчас Латвия имеет два легальных пограничных пункта пропуска на автомобильных дорогах и один на железной дороге. Три пункта пропуска остаются закрытыми в связи с агрессивным поведением Беларуси, которая направляет иммигрантов в Латвию.

Пуятс обеспокоен происходящим, поскольку риск того, что в одном месте "зеленую границу" попытается нелегально пересечь еще больше людей, чем сейчас, достаточно высок.

Польша и страны Балтии обеспокоены ситуацией на границе после того, как в прошлом месяце по приглашению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в страну прибыли сотни наемников ЧВК "Вагнер". Кроме того, активизировались попытки пересечения границы нелегальными мигрантами при содействии белорусских силовиков.

Четыре страны обсуждают возможность полного закрытия границы с Беларусью, если этого будет требовать ситуация, и планируют финально согласовать шаги в конце августа.

В Латвии ранее объявили мобилизацию сотрудников пограничной службы для усиления охраны участка границы с Беларусью.