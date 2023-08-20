Британська та швейцарська поліція повернули викрадену з музею вазу вартістю $2,5 млн

Британська та швейцарська поліція провели спецоперацію, в ході якої розкрили злочинне угруповання, яке, як вважають, викрало цінну вазу династії Мін з музею в Женеві у 2019 році.

Про це повідомляє "Європейська правда з посиланням на AP.

Ваза, вартість якої оцінюється у 2,5 мільйона доларів, була одним з трьох предметів, викрадених з Музею мистецтва Далекого Сходу в Женеві в 2019 році.

AP

Поліція Лондона зробила цю заяву після того, як у п'ятницю лондонський суд визнав двох чоловіків винними за звинуваченнями, пов'язаними зі спробою банди продати вазу. Третій чоловік визнав себе винним за аналогічними звинуваченнями на початку цього року, а двоє інших чоловіків, заарештованих у Лондоні, очікують суду в Швейцарії за їхню ймовірну роль у пограбуванні.

Лондонська поліція заявила, що співпрацювала зі швейцарською владою у розслідуванні після того, як аукціонний дім повідомив, що хтось надіслав їм електронного листа з проханням оцінити вартість викраденої вази.

Поліцейські під прикриттям запропонували купити вазу за 450 тисяч фунтів стерлінгів (573 тисяч доларів) і домовилися про зустріч в одному з центральних лондонських готелів, де був заарештований перший підозрюваний.

Поліція оголосила винагороду в розмірі 10 тисяч фунтів за інформацію, яка допоможе знайти кубок для вина в стилі "дукай" з прикрасами у вигляді курки, також викрадений з женевського музею. Чашу вартістю 80 тисяч фунтів повернули до музею після продажу на аукціоні в Гонконзі 2019 року.

Раніше стало відомо, що Британський музей у Лондоні звільнив одного зі своїх співробітників після того, як стало відомо про "зникнення, крадіжку або пошкодження" цінних експонатів.

Зниклі експонати були виставлені на продаж на інтернет-аукціоні eBay за 40 фунтів ($50), хоча їхня реальна ціна доходить до 50 тисяч фунтів ($65 тисяч).