Британская и швейцарская полиция вернули похищенную из музея вазу стоимостью $2,5 млн

Британская и швейцарская полиция провели спецоперацию, в ходе которой раскрыли преступную группировку, которая, как полагают, похитила ценную вазу династии Мин из музея в Женеве в 2019 году.

Об этом сообщает "Европейская правда со ссылкой на AP.

Ваза, стоимость которой оценивается в 2,5 миллиона долларов, была одним из трех предметов, похищенных из Музея искусства Дальнего Востока в Женеве в 2019 году.

Полиция Лондона сделала это заявление после того, как в пятницу лондонский суд признал двух мужчин виновными по обвинениям, связанным с попыткой банды продать вазу. Третий мужчина признал себя виновным по аналогичным обвинениям в начале этого года, а двое других мужчин, арестованных в Лондоне, ожидают суда в Швейцарии за их предполагаемую роль в ограблении.

Лондонская полиция заявила, что сотрудничала со швейцарскими властями в расследовании после того, как аукционный дом сообщил, что кто-то прислал им электронное письмо с просьбой оценить стоимость похищенной вазы.

AP

Полицейские под прикрытием предложили купить вазу за 450 тысяч фунтов стерлингов (573 тысяч долларов) и договорились о встрече в одном из центральных лондонских отелей, где был арестован первый подозреваемый.

Полиция объявила вознаграждение в размере 10 тысяч фунтов за информацию, которая поможет найти кубок для вина в стиле "дукай" с украшениями в виде курицы, также похищенный из женевского музея.

Чашу стоимостью 80 тысяч фунтов вернули в музей после продажи на аукционе в Гонконге в 2019 году.

Ранее стало известно, что Британский музей в Лондоне уволил одного из своих сотрудников после того, как стало известно о "пропаже, краже или повреждении" ценных экспонатов.

Пропавшие экспонаты были выставлены на продажу на интернет-аукционе eBay за 40 фунтов ($50), хотя их реальная цена доходит до 50 тысяч фунтов ($65 тысяч).