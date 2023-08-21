У Німеччині не бачать ознак, що з F-16 Україна атакуватиме територію РФ

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн привітала надання Нідерландами та Данією винищувачів F-16.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала в ефірі радіо Deutschlandfunk, повідомляє DW.

За словами голови оборонного комітету Бундестагу, "очевидно, що немає жодних ознак того, що Україна зможе атакувати російську територію".

"Я дуже рада, що Данія і Нідерланди пообіцяли це Україні", – заявила Штрак-Ціммерманн.

Вона також знову закликала уряд Німеччини якнайшвидше ухвалити рішення про надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

"У нас достатньо крилатих ракет Taurus. Ми можемо поставити деякі з них. Вони готові до застосування", – уточнила Штрак-Ціммерманн.

За інформацією видання Spiegel, наразі щодо питання передачі ракет тривають засекречені переговори з представниками оборонної промисловості, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території, що не стосується окупованого РФ Криму.

Напередодні президент України Володимир Зеленський після візиту в Нідерланди був у Данії. На зустрічі з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен стало відомо, що Копенгаген вирішив передати Україні 19 винищувачів F-16.

Під час візиту в Нідерланди Зеленський оголосив, що Україна отримає 42 винищувачі F-16 після того, як українські пілоти та інженери завершать навчання.