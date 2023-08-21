В Германии не видят признаков, что с F-16 Украина будет атаковать территорию РФ

Председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн приветствовала предоставление Нидерландами и Данией истребителей F-16.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала в эфире радио Deutschlandfunk, сообщает DW.

По словам председателя оборонного комитета Бундестага, "очевидно, что нет никаких признаков того, что Украина сможет атаковать российскую территорию" с помощью F-16.

Штрак-Циммерманн добавила, что рада по поводу решения предоставить Украине современные истребители.

Она также вновь призвала правительство Германии как можно быстрее принять решение о предоставлении Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

"У нас достаточно крылатых ракет Taurus. Мы можем поставить некоторые из них. Они готовы к применению", – уточнила Штрак-Циммерманн.

По информации издания Spiegel, сейчас по вопросу передачи ракет продолжаются засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности, поскольку канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы исключить удары Киевом по российской территории, что не касается оккупированного РФ Крыма.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский после визита в Нидерланды был в Дании. На встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен стало известно, что Копенгаген решил передать Украине 19 истребителей F-16.

Во время визита в Нидерланды Зеленский объявил, что Украина получит 42 истребителя F-16 после того, как украинские пилоты и инженеры завершат обучение.