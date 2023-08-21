Невідомий у боксерських рукавичках побив палія Корану у Швеції

Іракського мігранта Салвана Моміку, відомого за акціями зі спалювання Корану, в понеділок удень побив невідомий чоловік, який мав при собі боксерські рукавички.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aftonbladet.

Напад стався в місті Седертельє, що в передмісті Стокгольма. На відео, які поширились у соцмережах, видно чоловіка в боксерських рукавичках і спортивній формі, який підходить до Моміки й починає з ним сперечатись.

Моміка кілька разів каже чоловікові не наближатись, але той підходить, завдає кількох ударів і йде.

У коментарі Aftonbladet чоловік сказав, що після нападу невідомого, який погрожував йому розправою, перебуває в лікарні з травмою ока й голови.

"Хоча я намагався зупинити його напад і неодноразово просив його не наближатися до мене, він наполягав на тому, щоб напасти і побити мене", – додав Моміка.

У поліції Швеції підтвердили факт сутички у Седертельє й додали, що розпочали попереднє розслідування за фактом нападу.

Між Швецією та мусульманськими країнами спалахнула напруженість після кількох протестів, пов’язаних із публічним оскверненням Корану. Гостро на це реагувала Туреччина, яка гальмує вступ Швеції до НАТО.

На цьому тлі Швеція посилила прикордонний контроль та внутрішні перевірки, а також підвищила рівень терористичної загрози.