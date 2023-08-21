В ОП сподіваються погодити спецтрибунал за злочин агресії РФ до кінця року

Заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов вважає, що формат створення спеціального трибуналу за злочин російської агресії проти України може бути визначений до кінця року.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Смирнов заявив журналістам у Києві в кулуарах міжнародної конференції "Міжнародний трибунал за злочин агресії проти України".

Заступник голови ОП нагадав, що у вересні в Гаазі має відбутись наступне засідання координаційної групи, до якої входить 38 країн, і де обговорюватиметься формат спецтрибуналу.

Він нагадав, що на розгляді перебувають три моделі: на основі рішення Генеральної асамблеї ООН, який Україна вважає найбільш правильним; на основі багатостороннього договору; і так званий гібридний трибунал, який функціонуватиме на основі української судової системи і проти якого виступає Україна.

"Ключова (причина. – Ред.) – під час воєнного стану створення такого суду потребуватиме змін до Конституції. Це зробити буде неможливо", – пояснив він.

За його словами, переговори щодо формату майбутнього трибуналу в рамках роботи координаційної групи перебувають на стадії "битви аргументів".

"Є різні інші компромісні версії, про які ми наразі не можемо вам говорити, вони поки що є дипломатичною таємницею, ми їх обговорюємо за зачиненими дверима, але ми хочемо вже йти до фіналізації домовленостей із ключовими партнерами стосовно моделі та роботи трибуналу", – підсумував заступник голови ОП.

Раніше в інтерв’ю "Європейській правді" посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич розповідав, що рішення про те, як саме буде виглядати трибунал щодо російського злочину агресії, ще не прийняте.

Нагадаємо, Україна разом із союзниками й партнерами напрацювала три моделі заснування й роботи спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

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