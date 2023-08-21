В ОП надеются согласовать спецтрибунал за преступление агрессии РФ до конца года

Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов считает, что формат создания специального трибунала за преступление российской агрессии против Украины может быть определен до конца года.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Смирнов заявил журналистам в Киеве в кулуарах международной конференции "Международный трибунал за преступление агрессии против Украины".

Замглавы ОП напомнил, что в сентябре в Гааге должно состояться следующее заседание координационной группы, в которую входит 38 стран, и где будет обсуждаться формат спецтрибунала.

Он напомнил, что на рассмотрении находятся три модели: на основе решения Генеральной ассамблеи ООН, который Украина считает наиболее правильным; на основе многостороннего договора; и так называемый гибридный трибунал, который будет функционировать на основе украинской судебной системы и против которого выступает Украина.

"Ключевая (причина. – Ред.) – во время военного положения создание такого суда потребует изменений в Конституцию. Это сделать будет невозможно", – пояснил он.

По его словам, переговоры по формату будущего трибунала в рамках работы координационной группы находятся на стадии "битвы аргументов".

"Есть разные другие компромиссные версии, о которых мы пока не можем вам говорить, они пока являются дипломатической тайной, мы их обсуждаем за закрытыми дверями, но мы хотим уже идти к финализации договоренностей с ключевыми партнерами относительно модели и работы трибунала", – подытожил заместитель председателя ОП.

Ранее в интервью "Европейской правде" посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич рассказывал, что решение о том, как именно будет выглядеть трибунал по российскому преступлению агрессии, еще не принято.

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