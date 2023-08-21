Лідери України та Греції обговорили експорт зерна в Чорному морі на тлі блокади РФ

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у понеділок під час зустрічі в Афінах обговорили ситуацію в Чорноморському регіоні після виходу Росії із "зернової угоди".

Про це Зеленський оголосив на пресконференції, передає кореспондент "Європейської правди".

Голова держави зауважив, що Україна прагне заручитись підтримкою Греції для гарантування безпеки судноплавства зі своїх чорноморських портів, зокрема Одеси.

"Україна створила альтернативний зерновий коридор у Чорному морі. Він може працювати, але щоб його робота була стабільною, ми потребуємо посилення повітряного щита", – пояснив він.

Зеленський закликав грецького прем’єра зробити внесок у загальноєвропейську безпеку, допомігши Києву "із захистом саме Чорноморського акваторію і саме системами ППО".

"Я запропонував варіант, як саме ми можемо це обговорювати, як це можна зробити. І дуже важливо, що компанії Греції готові брати участь у транспортуванні українського зерна", – додав він.

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Крім того, Москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.

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