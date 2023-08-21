Лидеры Украины и Греции обсудили экспорт зерна в Черном море на фоне блокады РФ

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в понедельник во время встречи в Афинах обсудили ситуацию в Черноморском регионе после выхода России из "зерновой сделки".

Об этом Зеленский объявил на пресс-конференции, передает корреспондент "Европейской правды".

Глава государства отметил, что Украина стремится заручиться поддержкой Греции для обеспечения безопасности судоходства из своих черноморских портов, в частности Одессы.

"Украина создала альтернативный зерновой коридор в Черном море. Он может работать, но чтобы его работа была стабильной, мы нуждаемся в усилении воздушного щита", – пояснил он.

Зеленский призвал греческого премьера сделать вклад в общеевропейскую безопасность, помогши Киеву "с защитой именно Черноморской акватории и именно системами ПВО".

"Я предложил вариант, как именно мы можем это обсуждать, как это можно сделать. И очень важно, что компании Греции готовы участвовать в транспортировке украинского зерна", – добавил он.

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.

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