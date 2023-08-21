В Іспанії почались консультації про формування уряду

Іспанський король Феліпе VI у понеділок розпочав консультації з лідерами політичних партій країни, щоб з'ясувати, яка з них має найбільші шанси сформувати уряд після дострокових виборів наприкінці липня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AP.

Король Іспанії розпочав переговори з представниками кількох менших партій, а у вівторок планує прийняти очільників найбільших політсил – Педро Санчеса з Іспанської соціалістичної робітничої партії, який нині виконує обов’язки прем’єра, та Альберто Нуньєса Фейхоо з правоцентристської Народної партії.

Після того, як король обирає лідера майбутнього уряду, спікер парламенту Іспанії назначає дату голосування. Якщо кандидату не вдається заручитися підтримкою, починається двомісячний відлік часу до нових виборів – у цей час інший лідер партії може спробувати зібрати голоси для формування уряду.

І Фейхоо, і Санчес сподіваються отримати мандат на формування уряду, але поки що невідомо, хто з них зможе заручитись більшістю у 176 голосів у парламенті Іспанії. Шість лівих партій разом здобули 171 місце в парламенті, а чотири праві мають загалом 172 місця.

Ситуацію можуть вирішити каталонські партії, які виступають за більшу автономію регіону й проведення ще одного референдуму про незалежність. Саме їхні голоси минулого тижня допомогли обрати кандидатку від соціалістів на посаду спікера Конгресу депутатів.

Але водночас каталонські політсили заявили, що те голосування стосувалось лише однієї посади та не означає підтримки ще одного прем’єрства Санчеса.

Консервативна Народна партія Іспанії своєю чергою вважає, що може вийти з політичного глухого кута і сформувати уряд – після того, як ультраправа партія Vox натякнула, що не наполягатиме на участі в коаліції в обмін на свою підтримку.

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