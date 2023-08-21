В Испании начались консультации о формировании правительства

Испанский король Фелипе VI в понедельник начал консультации с лидерами политических партий страны, чтобы выяснить, какая из них имеет наибольшие шансы сформировать правительство после досрочных выборов в конце июля.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Король Испании начал переговоры с представителями нескольких меньших партий, а во вторник планирует принять руководителей крупнейших политсил – Педро Санчеса из Испанской социалистической рабочей партии, который сейчас исполняет обязанности премьера, и Альберто Нуньеса Фейхоо из правоцентристской Народной партии.

После того, как король выбирает лидера будущего правительства, спикер парламента Испании назначает дату голосования. Если кандидату не удается заручиться поддержкой, начинается двухмесячный отсчет времени до новых выборов – в это время другой лидер партии может попытаться собрать голоса для формирования правительства.

И Фейхоо, и Санчес надеются получить мандат на формирование правительства, но пока неизвестно, кто из них сможет заручиться большинством в 176 голосов в парламенте Испании. Шесть левых партий вместе получили 171 место в парламенте, а четыре правые имеют в целом 172 места.

Ситуацию могут решить каталонские партии, которые выступают за большую автономию региона и проведение еще одного референдума о независимости. Именно их голоса на прошлой неделе помогли избрать кандидата от социалистов на должность спикера Конгресса депутатов.

Но в то же время каталонские политсилы заявили, что то голосование касалось только одной должности и не означает поддержки еще одного премьерства Санчеса.

Консервативная Народная партия Испании в свою очередь считает, что может выйти из политического тупика и сформировать правительство – после того, как ультраправая партия Vox намекнула, что не будет настаивать на участии в коалиции в обмен на свою поддержку.

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