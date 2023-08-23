Пожары в Греции: четырех человек арестовали по подозрению в поджогах

В Греции, где бушуют лесные пожары, арестовали четырех человек по обвинению в поджогах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Kathimerini.

Сообщается, что двух из них подозревают в умышленном поджоге, а еще двух – в неосторожном обращении с огнем.

Первых двух арестовали на острове Кефалонии и городе Янина, тогда как других – в городах Крионерион и Салоники.

В этом году Греция страдает от самой длительной за всю историю наблюдений жары. Это привело к целой серии лесных пожаров. Больше всего пострадал северо-восток страны.

Ранее сообщалось, что греческие власти приказали эвакуировать тысячи жителей в пригороде Афин из-за лесных пожаров, которые подбираются к столице.

Как сообщалось, в национальном парке Дадия, расположенном в регионе Еврос вблизи границы Греции с Турцией, было найдено 18 обгоревших тел. Вероятно, это были мигранты, которые незаконно попали в страну, но оказались в зоне лесных пожаров.

Напомним, в понедельник на подмогу греческим коллегам отправилась команда пожарных из Румынии.

Во вторник в Еврокомиссии объявили, что дополнительная помощь направляется также из Германии, Швеции, Хорватии, Чехии.