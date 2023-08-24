США запровадили санкції проти матері Кадирова, директора "Артеку" та інших
Сполучені Штати оголосили нові персональні санкції проти громадян РФ у зв’язку з війною Росії проти України, у тому числі проти матері керівника Чечні Рамзана Кадирова.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Управління з контролю за іноземними активами опублікувало список російських громадян, до яких застосовують персональні санкції. У ньому переважно посадовці, причетні до депортації українських дітей.
Зокрема, у списку:
- Ірина Агєєва, уповноважена з прав дитини у Калузькій області;
- Ірина Черкасова уповноважена з прав дитини в Ростовській області;
- Галина П'ятих – уповноважена з прав дитини в Бєлгородській області;
- Олена Шапурова – ставлениця російської влади, відповідальна за освіту в окупованих районах Запорізької області;
- директор дитячого табору "Артек" Костянтин Федоренко та сам табір "Артек"
- матір Рамзана Кадирова Аймані Кадирова та фонд імені Ахмата Кадирова, який вона очолює;
- керівник уряду Чечні Муслім Хучієв;
- уповноважений з прав людини у Чечні Мансур Солтаєв
- Замід Чалаєв – очільник "спецполку поліції" очільника Чечні Рамзана Кадирова;
- Владімір Коваленко – керівник "Юнармії" в окупованому Севастополі;
- Владімір Нечаєв – ректор Севастопольського державного університету.
Нагадаємо, у День незалежності України президент США Джо Байден запевнив українців у подальшій підтримці і анонсував нові санкції проти причетних до примусового вивезення українських дітей.
Канада 23 серпня наклала санкції на російські банки, підприємства ВПК і ядерного сектора.