США ввели санкции против матери Кадырова, директора "Артека" и других
Соединенные Штаты объявили новые персональные санкции против граждан РФ в связи с войной России против Украины, в том числе против матери руководителя Чечни Рамзана Кадырова.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Управление по контролю за иностранными активами опубликовало список российских граждан, к которым применяют персональные санкции. В нем преимущественно чиновники, причастные к депортации украинских детей.
В частности, в списке:
- Ирина Агеева, уполномоченная по правам ребенка в Калужской области;
- Ирина Черкасова уполномоченная по правам ребенка в Ростовской области;
- Галина Пятых – уполномоченная по правам ребенка в Белгородской области;
- Елена Шапурова – ставленница российских властей, ответственная за образование в оккупированных районах Запорожской области;
- директор детского лагеря "Артек" Константин Федоренко и сам лагерь "Артек"
- мать Рамзана Кадырова Аймани Кадырова и фонд имени Ахмата Кадырова, который она возглавляет;
- руководитель правительства Чечни Муслим Хучиев;
- уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев
- Замид Чалаев – глава "спецполка полиции" главы Чечни Рамзана Кадырова;
- Владимир Коваленко – руководитель "Юнармии" в оккупированном Севастополе;
- Владимир Нечаев – ректор Севастопольского государственного университета.
Напомним, в День независимости Украины президент США Джо Байден заверил украинцев в дальнейшей поддержке и анонсировал новые санкции против причастных к принудительному вывозу украинских детей.
Канада 23 августа наложила санкции на российские банки, предприятия ВПК и ядерного сектора.