Литва викликала білоруського посла через спиляні прикордонні стовпи

Міністерство закордонних справ Литви у п’ятницю висловило протест тимчасовому повіреному у справах Білорусі через інцидент на кордоні, під час якого невідомі спиляли два прикордонні стовпи з камерами спостереження.

Про це йдеться в повідомленні литовського МЗС, яке цитує "Європейська правда".

Інцидент стався у вівторок, 22 серпня, на території пункту пропуску "Кабеляй" Варенського прикордонного загону литовської Державної прикордонної служби, поблизу села Мустейка Варенського району Литви.

Як пише Delfi, у цьому місці неможливо встановити фізичний бар’єр через природні особливості – там заболочена місцевість, тому литовські прикордонники поставили камери спостереження.

Литовські правоохоронці стверджують, що стовпи з камерами спиляли двоє невідомих, які прийшли з території Білорусі. Серед версій, які розглядає слідство, – провокації режиму Лукашенка та діяльність контрабандистів.

"Міністерство закордонних справ Литви наполегливо закликало білоруську сторону якнайшвидше надати пояснення щодо інциденту та вжити всіх необхідних заходів для недопущення подібних випадків у майбутньому", – йдеться в заяві литовського МЗС.

Раніше Литва оголосила про тимчасове закриття двох із шести пунктів перетину кордону з Білоруссю з 18 серпня. Країна обговорює також можливість закриття решти пунктів перетину литовсько-білоруського кордону.

Польща і країни Балтії занепокоєні ситуацією на кордоні після того, як минулого місяця на запрошення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка до країни прибули сотні найманців ПВК "Вагнер". Крім того, активізувалися спроби перетину кордону нелегальними мігрантами за сприяння білоруських силовиків.