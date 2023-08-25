Литва вызвала белорусского посла из-за спиленных пограничных столбов

Министерство иностранных дел Литвы в пятницу выразило протест временному поверенному в делах Беларуси из-за инцидента на границе, во время которого неизвестные спилили два пограничных столба с камерами наблюдения.

Об этом говорится в сообщении литовского МИД, которое цитирует "Европейская правда".

Инцидент произошел во вторник, 22 августа, на территории пункта пропуска "Кабеляй" Варенского пограничного отряда литовской Государственной пограничной службы, вблизи села Мустейка Варенского района Литвы.

Как пишет Delfi, в этом месте невозможно установить физический барьер из-за природных особенностей – там заболоченная местность, поэтому литовские пограничники поставили камеры наблюдения.

Литовские правоохранители утверждают, что столбы с камерами спилили двое неизвестных, которые пришли с территории Беларуси. Среди версий, которые рассматривает следствие, – провокации режима Лукашенко и деятельность контрабандистов.

"Министерство иностранных дел Литвы настоятельно призвало белорусскую сторону как можно быстрее предоставить объяснения относительно инцидента и принять все необходимые меры для недопущения подобных случаев в будущем", – говорится в заявлении литовского МИД.

Ранее Литва объявила о временном закрытии двух из шести пунктов пересечения границы с Беларусью с 18 августа. Страна обсуждает также возможность закрытия остальных пунктов пересечения литовско-белорусской границы.

Польша и страны Балтии обеспокоены ситуацией на границе после того, как в прошлом месяце по приглашению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в страну прибыли сотни наемников ЧВК "Вагнер". Кроме того, активизировались попытки пересечения границы нелегальными мигрантами при содействии белорусских силовиков.