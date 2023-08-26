Хунта у Нігері дала послу Франції 48 годин на виїзд з країни, Париж не визнає вимог

Військові, які захопили владу у Нігері, вимагають від французького посла поїхати з країни у наступні 48 годин; Париж заявив, що не визнає їхніх повноважень висувати такі вимоги.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

У п’ятницю 25 серпня військові, які прийшли до влади у Нігері внаслідок перевороту, висунули вимогу до посла Франції залишити країну у наступні 48 годин. Це пояснили відмовою посла Франції відреагувати на запрошення до МЗС на зустріч, та "іншими діями французького уряду, що суперечать інтересам Нігеру".

В МЗС Франції у коментарі AFP заявили, що взяли до уваги вимогу путчистів, але вважають її нікчемною.

"Путчисти не мають повноважень висувати таку вимогу, оскільки агреман послу надавала єдина легітимна, обрана нігерійська влада", – зазначили в МЗС.

Це черговий крок на конфронтацію з Парижем військових, які прийшли до влади у Нігері внаслідок перевороту 26 липня. Перед цим вони звинуватили Францію у планах військової інтервенції з метою повернути до влади президента Мохамеда Базума та у тому, що Економічне співтовариство країн Західної Африки (яке наклало санкції на Нігер після перевороту і не виключає інтервенції) є маріонетковою організацією Франції.

Нагадаємо, Франція вирішила вивозити своїх громадян з Нігеру 1 серпня через погіршення ситуації з безпекою після державного перевороту, але військовий контингент поки залишає.

Хунта оголосила, що розриває усі угоди про присутність французьких військових, але Париж заявив, що не визнає таких рішень з боку нелегітимної влади. В країні залишаються ще близько 1500 французьких військовослужбовців, які допомагали владі президента Базума боротися з джихадистськими угрупованнями.

За даними ЗМІ, ЄС почав готувати санкції проти членів хунти, яка захопила владу в Нігері.