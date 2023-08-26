Хунта в Нигере дала послу Франции 48 часов на выезд из страны, Париж не признает требований

Военные, захватившие власть в Нигере, требуют от французского посла уехать из страны в следующие 48 часов; Париж заявил, что не признает их полномочий выдвигать такие требования.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

В пятницу 25 августа военные, которые пришли к власти в Нигере в результате переворота, потребовали от посла Франции покинуть страну в следующие 48 часов. Это объяснили отказом посла Франции отреагировать на приглашение в МИД на встречу, и "другими действиями французского правительства, противоречащими интересам Нигера".

В МИД Франции в комментарии AFP заявили, что приняли во внимание требование путчистов, но считают его ничтожным.

"Путчисты не имеют полномочий выдвигать такое требование, поскольку агреман послу предоставляла единственная легитимная, избранная нигерийская власть", – отметили в МИД.

Это очередной шаг на конфронтацию с Парижем военных, которые пришли к власти в Нигере в результате переворота 26 июля. Перед этим они обвинили Францию в планах военной интервенции с целью вернуть к власти президента Мохамеда Базума и в том, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (которое наложило санкции на Нигер после переворота и не исключает интервенции) является марионеточной организацией Франции.

Напомним, Франция решила вывозить своих граждан из Нигера 1 августа из-за ухудшения ситуации с безопасностью после государственного переворота, но военный контингент пока оставляет.

Хунта объявила, что разрывает все соглашения о присутствии французских военных, но Париж заявил, что не признает таких решений со стороны нелегитимной власти. В стране остаются еще около 1500 французских военнослужащих, которые помогали властям президента Базума бороться с джихадистскими группировками.

По данным СМИ, ЕС начал готовить санкции против членов хунты, захватившей власть в Нигере.