Британский музей нашел некоторые из украденных 2000 экспонатов

Британский музей начал возвращение некоторых из около 2000 похищенных экспонатов.

Как сообщает BBC, об этом сказал руководитель Джордж Осборн.

Осборн сообщил, что музей уже начал возвращать некоторые из украденных экспонатов.

На вопрос о местонахождении этих экспонатов он сказал, что с руководством тесно сотрудничают некоторые поклонники антиквариата. Он выразил уверенность, что "честные люди" вернут экспонаты музею, если поймут, что это похищенные вещи, но и признал, что многие не сделают этого.

Осборн отметил, что музей тесно сотрудничает с полицией и сейчас устанавливают подробный перечень экспонатов, которые исчезли. Считается, что таких около 2 тысяч. Среди них и предметы, датированные 15 в. до н.э., и относительно новые, 19 века.

Напомним, в августе Британский музей в Лондоне уволил одного из своих сотрудников после того, как стало известно о "пропаже, краже или повреждении" ценных экспонатов.

Предположительно, кража экспонатов стала возможной из-за отсутствия детального каталога для восьми миллионов предметов, которые есть в коллекции музея. Часть из них затем обнаружили на онлайн-аукционах.

Директор Британского музея Гартвиг Фишер после скандала ушел в отставку.