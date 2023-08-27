У порту Дубліна виявили марихуану на суму два мільйони євро

У порту ірландської столиці Дубліна вилучили 100 кг марихуани на суму близько двох мільйонів євро (1,7 млн фунтів).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Співробітники податкової служби виявили наркотики під час обшуку вантажу, яке зареєстрували в Ірландії, але ввозили з порома з французького Шербура.

Виявити знахідку в 100 кг марихуани допоміг мобільний рентгенівський апарат та спеціально навчений собака на прізвисько Альфі.

Ірландська поліція арештувала чоловіка віком 60 років, якого допитали у відділку в Дубліні.

Раніше Іспанська поліція заявила про вилучення "рекордної" партії кокаїну – 9,5 тонн, захованої поміж коробками з бананами.

Перед цим в Іспанії повідомляли про затримання членів так званого "балканського картелю" і вилучення 700 кг кокаїну.

У попередны вихідні співробітники чеської поліції у місті біля Праги виявили 646 кілограмів кокаїну в партії бананів у розподільчому центрі мережі супермаркетів.