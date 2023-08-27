В порту Дублина обнаружили марихуану на сумму два миллиона евро

В порту ирландской столицы Дублина изъяли 100 кг марихуаны на сумму около двух миллионов евро (1,7 млн фунтов).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Сотрудники налоговой службы обнаружили наркотики во время обыска груза, который зарегистрировали в Ирландии, но ввозили с парома из французского Шербура.

Обнаружить находку в 100 кг марихуаны помог мобильный рентгеновский аппарат и специально обученная собака по кличке Альфи.

Ирландская полиция арестовала мужчину в возрасте 60 лет, которого допросили в отделении в Дублине.

Ранее Испанская полиция заявила об изъятии "рекордной" партии кокаина – 9,5 тонн, спрятанной между коробками с бананами.

Перед этим в Испании сообщали о задержании членов так называемого "балканского картеля" и изъятии 700 кг кокаина.

В предыдущие выходные сотрудники чешской полиции в городе возле Праги обнаружили 646 килограммов кокаина в партии бананов в распределительном центре сети супермаркетов.