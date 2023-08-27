Рятувальники не можуть взяти під контроль масштабні пожежі у Греції

Масштабні лісові пожежі на північному сході Греції поблизу кордону з Туреччиною продовжують горіти дев'ятий день, рятувальники заявили, що не можуть взяти їх під контроль

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За даними місцевої влади, умови роботи пожежників дуже складні, і надії на приборкання вогню поки що немає.

Angelos Tzortzinis/dpa

Очікується, що в понеділок вітер зміниться, і полум'я може поширитися ще далі.

Ліси в районі національного парку Дадія, де вирують пожежі, навмисно залишили в природному стані і не вирубували, що ускладнює боротьбу з вогнем.

За повідомленнями грецьких ЗМІ, на північному сході Греції вигоріло близько 74 тисяч гектарів, 13 тисяч з них – в національному парку Дадія.

Пожежу в районі міста Александруполіс біля кордону з Туреччиною називають найгіршою пожежею в історії всього ЄС. У цьому районі загинули 18 людей, ймовірно нелегальних мігрантів, які перейшли кордон з Туреччини.

Грецькі правоохоронці затримали 79 осіб за підозрою у підпалах.