Спасатели не могут взять под контроль масштабные пожары в Греции

Масштабные лесные пожары на северо-востоке Греции вблизи границы с Турцией продолжают гореть девятый день, спасатели заявили, что не могут взять их под контроль

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По данным местных властей, условия работы пожарных очень сложные, и надежды на обуздание огня пока нет.

Angelos Tzortzinis/dpa

Ожидается, что в понедельник ветер изменится, и пламя может распространиться еще дальше.

Леса в районе национального парка Дадия, где бушуют пожары, намеренно оставили в естественном состоянии и не вырубали, что затрудняет борьбу с огнем.

По сообщениям греческих СМИ, на северо-востоке Греции выгорело около 74 тысяч гектаров, 13 тысяч из них – в национальном парке Дадия.

Очаг в районе города Александруполис у границы с Турцией называют худшим пожаром в истории всего ЕС. В этом районе погибли 18 человек, вероятно нелегальных мигрантов, которые перешли границу из Турции.

Греческие правоохранители задержали 79 человек по подозрению в поджогах.