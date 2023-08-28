У Латвії припускають, що кордон з Білоруссю поки не закриватимуть

Міністр внутрішніх справ Латвії Маріс Кучинскіс припускає, що Польща і країни Балтії поки не ухвалюватимуть рішення про закриття кордону з Білоруссю.

Відповідну заяву він зробив в ефірі телеканалу TV3, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Кучинскіс нагадав, що 28 серпня у Варшаві відбудеться зустріч міністрів внутрішніх справ Латвії, Литви, Естонії та Польщі для оцінки ситуації на кордоні з Білоруссю, яка веде гібридну війну, підтримуючи спроби нелегальних мігрантів проникнути в ЄС.

Коментуючи майбутню зустріч, латвійський міністр зазначив, що зараз "важливо обмінятися детальною інформацією, продемонструвати спільні позиції і солідарність".

Польща і країни Балтії занепокоєні ситуацією на кордоні після того, як минулого місяця на запрошення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка до країни прибули сотні найманців ПВК "Вагнер". Крім того, активізувалися спроби перетину кордону нелегальними мігрантами за сприяння білоруських силовиків.

Чотири країни обговорюють можливість повного закриття кордону з Білоруссю, якщо цього буде вимагати ситуація, та планують фінально узгодити кроки наприкінці серпня.

Раніше Литва оголосила про тимчасове закриття двох із шести пунктів перетину кордону з Білоруссю з 18 серпня. Країна обговорює також можливість закриття решти пунктів перетину литовсько-білоруського кордону.