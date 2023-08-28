В Латвии предполагают, что границу с Беларусью пока не будут закрывать

Министр внутренних дел Латвии Марис Кучинскис предполагает, что Польша и страны Балтии пока не будут принимать решение о закрытии границы с Беларусью.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала TV3, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Кучинскис напомнил, что 28 августа в Варшаве состоится встреча министров внутренних дел Латвии, Литвы, Эстонии и Польши для оценки ситуации на границе с Беларусью, которая ведет гибридную войну, поддерживая попытки нелегальных мигрантов проникнуть в ЕС.

Комментируя предстоящую встречу, латвийский министр отметил, что сейчас "важно обменяться детальной информацией, продемонстрировать общие позиции и солидарность".

Польша и страны Балтии обеспокоены ситуацией на границе после того, как в прошлом месяце по приглашению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в страну прибыли сотни наемников ЧВК "Вагнер". Кроме того, активизировались попытки пересечения границы нелегальными мигрантами при содействии белорусских силовиков.

Четыре страны обсуждают возможность полного закрытия границы с Беларусью, если этого будет требовать ситуация, и планируют финально согласовать шаги в конце августа.

Ранее Литва объявила о временном закрытии двух из шести пунктов пересечения границы с Беларусью с 18 августа. Страна обсуждает также возможность закрытия остальных пунктов пересечения литовско-белорусской границы.