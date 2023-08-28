Президент Естонії чекає від Каллас пояснень перед парламентом щодо бізнесу її чоловіка

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що прем`єр-міністерка Кая Каллас має пояснити комісії Рійгікогу (парламенту) деталі щодо бізнесу свого чоловіка.

Заяву Каріса наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив естонський президент, підприємницька діяльність членів сім'ї Каллас у Росії викликала багато запитань у ЗМІ та в суспільстві, а також привернула увагу до глави уряду і цінностей, яких має дотримуватися Естонія.

"В обов'язки членів уряду входить також відповідати на запитання, коли вони виникають. І робити це перед комісією Рійгікогу, незалежно від того, чи очолює комісію представник опозиції, чи коаліції. Особливо в тих випадках, коли доводиться обговорювати складні та неприємні питання", – сказав він.

За словами Каріса, подальші кроки прем'єрки покажуть, "наскільки серйозною вона вважає цю проблему і яке рішення вважає правильним для Естонії".

Каллас запросили на спільне позачергове засідання спеціальної комісії з контролю за державним бюджетом і спеціальної комісії з боротьби з корупцією у вівторок, де обговорюватимуть питання про бізнес із Росією в період війни в Україні. Наразі невідомо, чи буде вона присутньою на цьому засіданні.

Нагадаємо, естонська прем’єрка Кая Каллас потрапила у скандал після того, як з’ясувалось, що транспортна компанія Stark Logistics, яка частково належить чоловіку Каллас Арво Халліку, під час повномасштабної війни в Україні продовжила діяльність у напрямку Росії.

Згодом Халлік оголосив, що продає свою частку власності і йде з компанії, та вибачився за ситуацію. Поліція безпеки Естонії заявила, що діяльність Stark Logistics у Росії не порушує чинних санкцій.

Тим часом дві естонські газети закликали Каллас йти з посади. Результати двох опитувань показують, що такої думки дотримується більшість естонців.

Водночас сама Кая Каллас не збирається йти у відставку.