Президент Эстонии ждет от Каллас объяснений перед парламентом насчет бизнеса ее мужа

Президент Эстонии Алар Карис считает, что премьер-министр Кая Каллас должна объяснить комиссии Рийгикогу (парламента) детали относительно бизнеса своего мужа.

Заявление Кариса приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

Как отметил эстонский президент, предпринимательская деятельность членов семьи Каллас в России вызвала много вопросов в СМИ и в обществе, а также привлекла внимание к главе правительства и ценностям, которых должна придерживаться Эстония.

"В обязанности членов правительства входит также отвечать на вопросы, когда они возникают. И делать это перед комиссией Рийгикогу, независимо от того, возглавляет ли комиссию представитель оппозиции или коалиции. Особенно в тех случаях, когда приходится обсуждать сложные и неприятные вопросы", – сказал он.

По словам Кариса, дальнейшие шаги премьера покажут, "насколько серьезной она считает эту проблему и какое решение считает правильным для Эстонии".

Каллас пригласили на совместное внеочередное заседание специальной комиссии по контролю за государственным бюджетом и специальной комиссии по борьбе с коррупцией во вторник, где будут обсуждать вопрос о бизнесе с Россией в период войны в Украине. Пока неизвестно, будет ли она присутствовать на этом заседании.

Напомним, эстонский премьер Кая Каллас попала в скандал после того, как выяснилось, что транспортная компания Stark Logistics, которая частично принадлежит мужу Каллас Арво Халлику, во время полномасштабной войны в Украине продолжила деятельность в направлении России.

Впоследствии Халлик объявил, что продает свою долю собственности и уходит из компании, и извинился за ситуацию. Полиция безопасности Эстонии заявила, что деятельность Stark Logistics в России не нарушает действующих санкций.

Между тем две эстонские газеты призвали Каллас уйти с должности. Результаты двух опросов показывают, что такого мнения придерживается большинство эстонцев.

В то же время сама Кая Каллас не собирается уходить в отставку.