Поблизу Греції загинули п'ятеро мігрантів через аварії з човнами

П'ятеро людей, в тому числі четверо дітей, загинули і десятки були врятовані в понеділок внаслідок двох не пов'язаних між собою аварій з човнами біля берегів Греції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP з посиланням на грецьку владу.

Берегова охорона повідомила, що чотири особи загинули і 18 були врятовані після того, як човен з мігрантами, ймовірно, затонув на північний схід від грецького острова Лесбос.

За даними влади, загиблі були дітьми: 8-річний хлопчик і три дівчинки у віці 14, 8 і 11 місяців.

Речник берегової охорони Нікос Алексіу заявив, що інцидент стався в турецьких територіальних водах, але берегова охорона Туреччини не проводила рятувальну операцію, тому пасажирів підібрав грецький патрульний катер.

Постраждалих доставили до головного порту Лесбосу Мітілена, де двоє людей осіб були госпіталізовані.

Перед цим уночі катер берегової охорони помітив човен з 37 людьми біля острова Самос у східній частині Егейського моря. Пасажири впали у воду, після чого почалася рятувальна операція.

Жінку і маленького хлопчика витягли з води непритомними. Попри надану невідкладну допомогу, жінка померла. Хлопчик вижив і був переведений до лікарні на острові Самос разом з дев'ятьма іншими постраждалими.

За оцінками проєкту Міжнародної організації з міграції, на шляху до Європи з півночі Африки та Близького Сходу за 2022 рік загинули близько 3800 осіб, що найбільше з 2017 року.

У червні повідомлялося, що кількість мігрантів, що рушають у небезпечну подорож через Середземне море з Лівії до берегів країн ЄС, у 2023 році зросла на 600%.