Вблизи Греции погибли пятеро мигрантов из-за аварий с лодками

Пять человек, в том числе четверо детей, погибли и десятки были спасены в понедельник в результате двух не связанных между собой аварий с лодками у берегов Греции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP со ссылкой на греческие власти.

Береговая охрана сообщила, что четыре человека погибли и 18 были спасены после того, как лодка с мигрантами, вероятно, затонула к северо-востоку от греческого острова Лесбос.

По данным властей, погибшие были детьми: 8-летний мальчик и три девочки в возрасте 14, 8 и 11 месяцев.

Представитель береговой охраны Никос Алексиу заявил, что инцидент произошел в турецких территориальных водах, но береговая охрана Турции не проводила спасательную операцию, поэтому пассажиров подобрал греческий патрульный катер.

Пострадавших доставили в главный порт Лесбоса Митилена, где два человека человек были госпитализированы.

Перед этим ночью катер береговой охраны заметил лодку с 37 людьми возле острова Самос в восточной части Эгейского моря. Пассажиры упали в воду, после чего началась спасательная операция.

Женщину и маленького мальчика вытащили из воды без сознания. Несмотря на оказанную неотложную помощь, женщина умерла. Мальчик выжил и был переведен в больницу на острове Самос вместе с девятью другими пострадавшими.

По оценкам проекта Международной организации по миграции, на пути в Европу с севера Африки и Ближнего Востока за 2022 год погибли около 3800 человек, что больше всего с 2017 года.

В июне сообщалось, что количество мигрантов, отправляющихся в опасное путешествие через Средиземное море из Ливии к берегам стран ЕС, в 2023 году выросло на 600%.