Науседа закликав не робити із закриття прикордонних пунктів "своєрідний спорт"

Президент Литви Гітанас Наудеда закликав до виваженості в ухваленні рішень щодо закриття пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав під час відвідин прикордонного посту ім А.Бараускаса у Варені, повідомляє LRT.

Таким чином литовський президент відреагував на пропозицію міністра внутрішніх справ Литви Агне Білотайте закрити ще два прикордонні пункти на кордоні з Білоруссю.

"Я думаю, що з цього не слід робити свого роду спорт – ми повинні дуже чітко оцінювати індивідуальний випадок, оцінювати кожен випадок окремо й оцінювати можливі втрати, можливі незручності, зокрема й для наших мешканців, і тільки після оцінки всіх аспектів ухвалювати рішення, як ми, до речі, і зробили у випадку з КПП у Тверячюсі та Шумскасі", – зазначив Науседа.

За його словами, кількість нелегальних перетинів кордону помітно знижується, а сама тенденція самої лише незаконної міграції і інших випадків порушення кордону обнадіює.

"Це добре, але це не означає, що подібні речі сприймаються як щось само собою зрозуміле. Ситуація залишається напруженою", – резюмував Науседа.

Литовський лідер наголосив, що рівень загроз різного роду на литовсько-білоруському кордоні зберігається, тому його потрібно постійно контролювати, а служби мають бути готові негайно реагувати на будь-які провокації.

Напередодні глава МВС Литви Агне Білотайте заявила про наміри закрити ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю - Лаворішкес і Райгард.

Водночас прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що в уряду поки немає планів щодо закриття нових пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.

Нагадаємо, у Варшаві на зустрічі глав МВС Польщі, Латвії, Литви та Естонії 28 серпня було погоджено, що кордон з Білоруссю буде повністю закритий у разі виникнення "критичного інциденту".