Науседа призвал не делать из закрытия пограничных пунктов "своеобразный спорт"

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал к взвешенности в принятии решений о закрытии пунктов пропуска на границе с Беларусью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал во время посещения пограничного поста им А.Бараускаса в Варени, сообщает LRT.

Таким образом литовский президент отреагировал на предложение министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте закрыть еще два пограничных пункта на границе с Беларусью.

"Я думаю, что из этого не следует делать своего рода спорт – мы должны очень четко оценивать индивидуальный случай, оценивать каждый случай в отдельности и оценивать возможные потери, возможные неудобства, в том числе для наших жителей, и только после оценки всех аспектов принимать решение, как и мы, кстати и сделали в случае с КПП в Тверячюсе и Шумскасе", – отметил Науседа.

По его словам, количество нелегальных пересечений границы заметно снижается, а сама тенденция незаконной миграции и других случаев нарушения границы обнадеживает.

"Это хорошо, но это не означает, что подобные вещи воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Ситуация остается напряженной", – резюмировал Науседа.

Литовский лидер подчеркнул, что уровень угроз разного рода на литовско-белорусской границе сохраняется, поэтому его нужно постоянно контролировать, а службы должны быть готовы немедленно реагировать на любые провокации.

Накануне глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила о намерениях закрыть еще два пункта пропуска на границе с Беларусью – Лаворишкес и Райгард.

В то же время премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что у правительства пока нет планов по закрытию новых пунктов пропуска на границе с Беларусью.

Напомним, в Варшаве на встрече глав МВД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии 28 августа было согласовано, что граница с Беларусью будет полностью закрыта в случае возникновения "критического инцидента".