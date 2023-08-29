До гасіння лісових пожеж у Греції залучили танк Leopard і авіацію

У Греції сотні пожежників все ще намагаються взяти під контроль масштабні лісові пожежі, які вирують уздовж грецько-турецького кордону вже 11 днів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Боротися з вогнем рятувальникам допомагали шість пожежних літаків і чотири вертольоти.

Крім того, до гасіння пожеж залучили спеціально переобладнаний бойовий танк Leopard, привезений в зону стихії з центральної Греції.

Танк вміщує 15 000 літрів води, оснащений ескалатором, а також спеціальною рятувальною капсулою, яка вміщує 10 осіб.

Вітер все ще роздуває полум'я в регіоні, внаслідок чого пожежі розгоряються у різних місцях.

Пожежу в грецькому Евросі називають найгіршою пожежею в історії всього ЄС. У цьому районі загинули 18 людей, ймовірно нелегальних мігрантів, які перейшли кордон з Туреччини.

Також повідомляють про десятки арештів людей, яких підозрюють в умисних підпалах.