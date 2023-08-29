К тушению лесных пожаров в Греции привлекли танк Leopard и авиацию

В Греции сотни пожарных все еще пытаются взять под контроль масштабные лесные пожары, которые бушуют вдоль греческо-турецкой границы уже 11 дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Бороться с огнем спасателям помогали шесть пожарных самолетов и четыре вертолета.

Кроме того, к тушению пожаров привлекли специально переоборудованный боевой танк Leopard, привезенный в зону стихии из центральной Греции.

Танк вмещает 15 000 литров воды, оснащен эскалатором, а также специальной спасательной капсулой, которая вмещает 10 человек.

Ветер все еще раздувает пламя в регионе, в результате чего пожары разгораются в разных местах.

Пожары в греческом Эвросе называют худшим пожаром в истории всего ЕС. В этом районе погибли 18 человек, вероятно нелегальных мигрантов, которые перешли границу из Турции.

Также сообщают о десятках арестов людей, которых подозревают в умышленных поджогах.