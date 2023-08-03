Молдова денонсирует еще семь соглашений СНГ

Правительство Молдовы решило выйти еще из семи соглашений в рамках Содружества независимых государств.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Большинство соглашений касаются энергетической сферы. Это соглашение о координации отношений между государствами СНГ в сфере электроэнергии 1992 года; об обеспечении параллельной работы энергосистем стран-участниц СНГ 1998 года; о транзите энергоресурсов и электроэнергии 2000 года; о согласованной политике в сфере транзита нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам 1996 года

Также Кишинев выйдет из решения совета руководителей правительств государств-членов об установлении единого времени повышения индексов приборов учета электроэнергии, передаваемой по межгосударственным ЛЭП 2006 года; и об обеспечении единства измерений времени и частоты 1992 года.

Еще одно соглашение касается возвращения культурных и исторических памятников в государства происхождения 1992 года.

Перед этим денонсировали два соглашения о военном сотрудничестве с СНГ и Конвенцию о Межпарламентской ассамблее СНГ.

Напомним, Молдова до сих пор остается членом СНГ, однако в апреле в стране начали процесс денонсации некоторых договоров в рамках Содружества.

В марте 2022 года после подачи заявки на вступление в ЕС президент Майя Санду отметила, что страна выберет время для выхода из СНГ, когда Молдова достигнет "достаточного прогресса на европейском пути".

В то же время соцопросы свидетельствуют, что половина граждан Молдовы против выхода из СНГ и 60% – против вступления в НАТО.