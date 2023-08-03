Вучич обещает помощь Республике Сербской, потому что "мы один народ"

Сербский президент Александар Вучич во время визита в Республику Сербскую пообещал поддержку энтитета на фоне шагов его президента, Милорада Додика, по развалу Боснии и Герцеговины.

Спич Вучича опубликовала его Сербская прогрессивная партия, сообщает "Европейская правда".

Президент Сербии посетил строительство детского сада в муниципалитете Србац, после чего выступил перед гражданами РС и сказал, что "мы один и тот же народ с двух сторон Дрины".

"Это делали с нами десятилетиями, пытаясь сделать из одного народа два народа. Это наше дело, не требуя ничего другого, уважая целостность БиГ, уважая все, что они хотят, но мы никогда не откажемся от того, что принадлежим к одному народу", – сказал он.

Вучич рассказал, что имел "непростые, долгие, открытые и искренние" разговоры с руководством Республики Сербской, учитывая "все большее давление как на Сербию, так и на РС, из-за все более сложной ситуации в Украине".

"Людям в РС важно знать, что Сербия всегда будет уважать международное публичное право, но никогда не забудет и не отдаст свой народ", – заверил президент Сербии и пообещал еще больше инвестиций в энтитет.

После войны 1990-х годов Босния была разделена на два автономных региона – Республику Сербскую и Федерацию БиГ, где проживают боснийцы и хорваты, в соответствии с Дейтонским мирным соглашением. В то же время РС и ее президент Милорад Додик в последние недели приняли шаги, которые прямо противоречат этим соглашениям.

Международный наблюдатель за миром в Боснии, Высокий представитель Кристиан Шмидт в июле аннулировал два закона, которые фактически игнорировали положения Конституционного суда БиГ, но в ответ в Республике Сербской против него "возбудили" уголовное дело.

Читайте также: Балканский фронт: почему в Боснии и Герцеговине всерьез говорят о новой войне.