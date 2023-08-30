Россия подтвердила, что обсуждает с Турцией альтернативу "зерновой сделке"

Министр иностранных дел Турции во время визита в Москву 31 августа и 1 сентября обсудит российское предложение по экспорту зерна с участием Катара на фоне выхода России из Черноморской зерновой инициативы.

Как пишет "Европейская правда", это следует из сообщения российского МИД, опубликованного в среду.

Внешнеполитическое ведомство РФ утверждает, что Фидан и российский визави Сергей Лавров "намерены поработать над параметрами воплощения в жизнь инициативы" Владимира Путина.

Она заключается в поставке в Турцию одного миллиона тонн российского зерна по льготной цене "при финансовом обеспечении Катара" для переработки на турецких предприятиях и отправки в страны, которые больше всего в этом нуждаются.

"Рассматриваем этот проект как оптимальную рабочую альтернативу "черноморской сделке", – прямо говорят в Министерстве иностранных дел России. Отметим, что за время действия "зернового соглашения" Украина вывезла более 30 миллионов тонн урожая.

Немецкое издание Bild первым сообщило о подготовке Турцией и Россией новой договоренности об экспорте российского зерна, невыгодной Украине.

Такое соглашение опасно для Киева потому, что, во-первых, позволит Москве легитимизировать экспорт зерна, похищенного с временно оккупированных территорий Украины, а во-вторых, ограничит его способность поражать российские военные корабли в Черном море.

В то же время глава турецкого МИД Хакан Фидан во время визита в Киев на прошлой неделе подчеркивал безальтернативность "зерновой сделки".

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.