Українці в Данії готові до льотної підготовки на F-16 – Залужний поговорив із данським колегою

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний у середу повідомив про розмову з начальником Штабу оборони Данії генералом Флеммінгом Лентфером.

Про це головнокомандувач повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Як зазначив Залужний, у фокусі його розмови з данським колегою було навчання українських льочиків та інженерів на F-16, яке триває у Данії.

"Генерал Лентфер повідомив, що частина наших льотчиків уже успішно пройшла підготовчі заходи і може приступати до льотної підготовки", – додав він.

Також сторони домовилися розпочати роботу над логістикою задля забезпечення обслуговування та ремонту F-16 в Україні.

"Подякував усьому данському народу, уряду за ухвалене рішення передати Україні 19 літаків F-16 та всебічну підтримку в боротьбі з російським агресором", – підсумував Залужний.

Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії. Також відомо, що до навчання українців на F-16 долучаться Греція та Португалія.

Про рішення передати Україні F-16 вже оголосили Данія, Нідерланди і Норвегія.