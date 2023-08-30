Украинцы в Дании готовы к летной подготовке на F-16 - Залужный поговорил с датским коллегой

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный в среду сообщил о разговоре с начальником Штаба обороны Дании генералом Флеммингом Лентфером.

Об этом главнокомандующий сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Как отметил Залужный, в фокусе его разговора с датским коллегой было обучение украинских летчиков и инженеров на F-16, которое проходит в Дании.

"Генерал Лентфер сообщил, что часть наших летчиков уже успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к летной подготовке", – добавил он.

Также стороны договорились начать работу над логистикой для обеспечения обслуживания и ремонта F-16 в Украине.

"Поблагодарил весь датский народ, правительство за принятое решение передать Украине 19 самолетов F-16 и всестороннюю поддержку в борьбе с российским агрессором", – подытожил Залужный.

Как известно, украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании. Также известно, что к обучению украинцев на F-16 присоединятся Греция и Португалия.

О решении передать Украине F-16 уже объявили Дания, Нидерланды и Норвегия.