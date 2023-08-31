Контрабанда в Литву после закрытия пунктов пропуска на границе с Беларусью увеличилась

Количество контрабандных грузов в Литву увеличилось после того, как страна закрыла пункты пропуска на границе с Беларусью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает криминальная таможня страны, информирует Delfi со ссылкой на LNK.

По словам представителя Криминальной таможни Гедиминаса Куликаускаса, на период конца лета в Литве задержано столько контрабанды, сколько за весь прошлый год.

"Потоки увеличились, количество перевозимой контрабанды возросло. Если раньше в тягаче везли 1000 или 2000 коробок, то сейчас такое происходит ежедневно. Миллион пачек за раз – сейчас находят 1-2 и даже три раза в месяц, раньше такое количество задерживали три раза в год", – добавил он.

Куликаускас отметил, что поскольку возможности ввоза сократились из-за меньшего количества пунктов пропуска, контрабандисты пытаются пролезть в оставшиеся пункты и ввезти как можно больше.

"Здесь работает криминальная разведка, рентген, анализ рынка, с помощью которого мы можем расшифровать так называемые факторы риска, которые определяют, подозрительный груз или нет. Все это помогает нам задержать большое количество контрабанды", – отметил представитель Криминальной таможни.

"Контрабанду везет соседняя страна, на которую мы не можем влиять, в частности на производственные мощности, которыми заполняют Литву и рынок Западной Европы. Там наше влияние ограничено, но в Литве мы действуем достаточно эффективно", – добавил Куликаускас.

Ранее командующий Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас заявил, что поддерживает закрытие новых пунктов пропуска на границе с Беларусью.

Ранее Литва объявила о временном закрытии двух из шести пунктов пересечения границы с Беларусью с 18 августа. Были закрыты пункты пропуска возле поселков Шумскас и Тверечюс.

После этого глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила о намерениях закрыть еще два пункта пропуска на границе с Беларусью – Лаворишкес и Райгард, однако премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что у правительства пока нет планов по закрытию новых пунктов пропуска.