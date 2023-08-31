У Німеччині оголосили вирок винному в замаху на опозиціонера з Чечні

Вищий земельний суд у Мюнхені в четвер засудив до 10 років ув’язнення Валіда Дадакаєва, винного в організації в Німеччині замаху на чеченського опозиціонера Мохмада Абдурахманова, брата відомого блогера Тумсо Абдурахманова.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

Слідство встановило, що Дадакаєв між березнем і червнем 2020 року отримав від двоюрідного брата голови Чечні Рамзана Кадирова завдання фізично усунути Мохмада Абдурахманова і придбав необхідну стрілецьку зброю.

Допомагав Дадакаєву уродженець Чечні Тамерлан А., який приїхав до Німеччини восени 2020 року під виглядом шукача притулку. Обидва вивчали місце проживання Мохмада на півдні Німеччини, у Баварії.

Тамерлан А. зрештою відмовився виконувати замах, зв’язався з Абдурахмановим і попередив його про небезпеку. Чоловік пізніше співпрацював зі слідством, вивіз із Чечні сім’ю й у справі фігурує лише як свідок.

Ще у 2021 році ЗМІ з’ясували, що Дадакаєв був інформатором Відомства з охорони конституції (VfS) землі Мекленбург-Передня Померанія, а його куратор у спецслужбах міг сприяти організації вбивства Абдурахманова. Проти підозрюваного співробітника VfS наразі порушена кримінальна справа за підозрою в корупції та викритті службових таємниць.

Адвокати підсудного Дадакаєва після оголошення вироку заявили, що мають намір його оскаржити.

У Європі останніми роками були скоєні кілька замахів на чеченських біженців, які відкрито виступали проти Кадирова.

На одного з них, відомого блогера й брата Мохамада Абдурахманова – Тумсо Абдурахманова У лютому 2020 року було скоєно замах у його квартирі у Швеції. Блогер зумів обеззброїти нападника і викликати поліцію. Вирок у справі було винесено в січні 2021 року. Засуджені – громадяни Росії – отримали по 10 років ув'язнення.