В Германии огласили приговор виновному в покушении на оппозиционера из Чечни

Высший земельный суд в Мюнхене в четверг приговорил к 10 годам заключения Валида Дадакаева, виновного в организации в Германии покушения на чеченского оппозиционера Мохмада Абдурахманова, брата известного блогера Тумсо Абдурахманова.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Следствие установило, что Дадакаев между мартом и июнем 2020 года получил от двоюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова задание физически устранить Мохмада Абдурахманова и приобрел необходимое стрелковое оружие.

Помогал Дадакаеву уроженец Чечни Тамерлан А., который приехал в Германию осенью 2020 года под видом просителя убежища. Оба изучали место жительства Абдурахманова на юге Германии, в Баварии.

Тамерлан А. в конце концов отказался выполнять покушение, связался с Абдурахмановым и предупредил его об опасности. Мужчина позже сотрудничал со следствием, вывез из Чечни семью и в деле фигурирует только как свидетель.

Еще в 2021 году СМИ выяснили, что Дадакаев был информатором Ведомства по охране конституции (VfS) земли Мекленбург-Передняя Померания, а его куратор в спецслужбах мог способствовать организации убийства Абдурахманова. Против подозреваемого сотрудника VfS сейчас возбуждено уголовное дело по подозрению в коррупции и разоблачении служебных тайн.

Адвокаты подсудимого Дадакаева после оглашения приговора заявили, что намерены его обжаловать.

В Европе в последние годы были совершены несколько покушений на чеченских беженцев, которые открыто выступали против Кадырова.

На одного из них, известного блогера и брата Мохамада Абдурахманова – Тумсо Абдурахманова В феврале 2020 года было совершено покушение в его квартире в Швеции. Блогер сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Приговор по делу был вынесен в январе 2021 года. Осужденные – граждане России – получили по 10 лет заключения.