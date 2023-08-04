Британців попередили про потужний шторм на вихідних

На Британію насувається потужний шторм "Ентоні" зі шквальним вітром і зливами, що може створити небезпечні для життя ситуації.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Шторм "Ентоні" – перший цього літа, якому метеослужба присвоїла ім’я. На узбережжі сила вітру може становити до 104 км/год, в глибині суходолу у Південному Уельсі та на заході Англії – близько 90 км/год. У Північній Ірландії чекають дуже рясні зливи.

Негода почнеться з пізнього вечора п’ятниці і триватиме протягом першої половини дня суботи.

"Літаючі предмети можуть спричинити травми і становити загрозу для життя", – попередили у Метеорологічному агентстві.

Водіїв закликають бути особливо обережними та уникати прибережних доріг і доріг серед відкритого простору, де можливі найсильніші шквали вітру.

Нагадаємо, у четвер негода на півночі Польщі не дала приземлитися президентському літаку у Гданську, а двоє людей постраждали від влучання блискавки.

Тим часом частина Словенії потерпає від повені після сильних злив.