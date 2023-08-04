Британцев предупредили о мощном шторме на выходных

На Британию надвигается мощный шторм "Энтони" со шквальным ветром и ливнями, что может создать опасные для жизни ситуации.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Шторм "Энтони" – первый этим летом, которому метеослужба присвоила имя. На побережье сила ветра может составлять до 104 км/ч, в глубине суши в Южном Уэльсе и на западе Англии – около 90 км/ч. В Северной Ирландии ждут очень обильные ливни.

Непогода начнется с позднего вечера пятницы и продлится в течение первой половины дня субботы.

"Летающие предметы могут вызвать травмы и представлять угрозу для жизни", – предупредили в Метеорологическом агентстве.

Водителей призывают быть особенно осторожными и избегать прибрежных дорог и дорог среди открытого пространства, где возможны сильные шквалы ветра.

Напомним, в четверг непогода на севере Польши не дала приземлиться президентскому самолету в Гданьске, а два человека пострадали от попадания молнии.

Тем временем часть Словении страдает от наводнения после сильных ливней.