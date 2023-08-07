Немецкие ультраправые угрожают вывести Германию из ЕС, если его не реформируют

Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") пригрозила вывести Германию из ЕС, если Евросоюз не реформируют в течение, как говорят в политсиле, "разумного времени".

Об этом партия заявила в своей программе перед выборами в Европарламент, утвержденной в воскресенье, 6 августа, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Согласно программе, "АдГ" выступает за радикальное реформирование Европейского Союза и превращение его в свободную конфедерацию государств, утверждая, что Европейский парламент должен быть распущен, а Европейский суд – лишен большинства своих полномочий.

"Если наши фундаментальные реформаторские подходы не могут быть реализованы в существующей системе ЕС в течение разумного периода, мы считаем необходимым выход Германии (из Евросоюза. – Ред.) или упорядоченный роспуск Европейского Союза и создание нового европейского экономического сообщества по интересам", – говорится в программе партии.

Новая партийная программа, впрочем, несколько смягчена по сравнению с предыдущими позициями "АдГ". В июньском проекте предвыборной программы говорилось, что ЕС уже не подлежит реформированию, и содержался призыв к его полному роспуску.

Во время всеобщих выборов в Германии в 2021 году партия также выступала за выход Германии из ЕС.

Однако, чтобы привлечь более широкий электорат, лидеры "АдГ" Тино Хрупалла и Алиса Вайдель настаивали на более мягком подходе к ЕС. Таким образом, окончательный вариант является компромиссом с более радикальным крылом партии, которое все еще настаивает на немедленном выходе Германии из Евросоюза.

В последние дни "АдГ" впервые за четыре месяца потеряла популярность в опросах. Рейтинг партии опустился на один процентный пункт и составляет 21%, а консервативный блок Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) набрал один пункт и теперь имеет поддержку у 27% респондентов.

Между тем большинство жителей Германии выступают против участия "Альтернатива для Германии" в будущем правительстве.

Больше об усилении позиций ультраправых читайте в статье: Ультраправая угроза: что стоит за скачком популярности "друзей Путина" в Германии.