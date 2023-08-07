В Чехии полиция преследует россиянина за нарушение санкций ЕС

Чешская полиция преследует гражданина Российской Федерации за нарушение санкций Евросоюза в 2015 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Czech Radio

По версии правоохоранителей, подозреваемый причастен к переводу денежных средств одного из российских олигархов, который в связи с аннексией Крыма с 2015 года находится в санкционном списке Европейского Союза.

Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибегей. По его словам, олигарх долгое время был связан с высшим руководством России, однако ни его имени, ни имени россиянина, который ему помогал, не указывают.

По версии следствия, преступную деятельность, заключавшуюся в переводе денег олигарха, россиянин совершил в 2015 году.

"Впоследствии средства использовали на территории Чехии", – сообщил пресс-секретарь.

Пока подозреваемого не взяли под стражу.

Нарушение международных санкций наказывается лишением свободы на срок до трех лет или штрафом, согласно нормативу Уголовного кодекса Чехии.

Строгость наказания зависит от степени нанесенного ущерба.

Если деяния виновного способны привести к нарушению мира и безопасности, препятствуют борьбе с терроризмом или наносят ущерб демократии и верховенству права, то срок заключения может быть увеличен до 8 лет.

Напомним, 28 июня чешское правительство решило наложить санкции на российского олигарха Владимира Евтушенкова и его сына Феликса, которые имеют значительные активы на территории страны.

Евтушенковы стали вторыми в санкционном списке Чехии после патриарха Русской православной церкви Кирилла, на которого ограничения наложили в апреле.