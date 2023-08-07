Германия направит помощь Словении, страдающей от разрушительных наводнений

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник объявил об отправке в Словению, которую в последние дни накрыли сильные наводнения, специалистов немецкого Федерального агентства по технической помощи (THW) для участия в спасательных операциях.

Об этом говорится в сообщении THW, которое цитирует "Европейская правда".

Словения накануне обратилась к немецким властям с просьбой оказать помощь в эвакуации из пострадавших от наводнения районов и возведении мостов.

В ответ Берлин направит аварийно-спасательные силы в составе THW. В состав группы войдет специализированная техника, в частности экскаватор для расчистки завалов.

Как уточнила глава THW Сабине Лакнер, специалисты по строительству мостов могут отправиться в Словению позже – после того как первая группа немецких спасателей определит, какую именно помощь может оказать немецкая сторона.

Немецкое Федеральное агентство по технической помощи THW – организация федерального правительства Германии, которая оказывает помощь в сфере гражданской защиты по всему миру при содействии более 85 тысяч волонтёров.

Помощь TWH предоставляется на двусторонней основе, а также в рамках Механизма гражданской защиты Европейского Союза и по поручению организаций ООН.

Напомним, наводнения на севере Словении начались в четверг в результате сильных ливней, от стихии погибли по меньшей мере шесть человек. До конца недели в пострадавших от наводнения районах Словении уровень воды оставался высоким, спасатели до сих пор не могут добраться в некоторые поселки.

Премьер-министр Роберт Голоб заявил, что ущерб от стихийного бедствия в Словении, вероятно, превысит 500 млн евро.